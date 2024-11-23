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Штрафы за управление без водительского удостоверения: что чревато для водителей

Фото: Управление автомобилем (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Водителям, которые садятся за руль без соответствующих документов или права управления, грозят значительные штрафы.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Елена Бирюч.

В случае отсутствия у лица водительских прав (документа), равно как и страхового полиса, предусмотрен штраф в размере 425 гривен. В то же время, сейчас такие случаи минимизированы, поскольку водительские удостоверения доступны в приложении "Дия" и имеют такую же юридическую силу, как и традиционные.

Размер штрафа в случае совершения правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 126 КУоАП, значительно больше. За управление транспортным средством лицом, не имеющим права на это, предусмотрен штраф в размере двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 3400 гривен.

Управление транспортным средством лицом, лишенным водительского удостоверения (например, за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 130 КУоАП – управление транспортным средством в состоянии опьянения) влечет наложение штрафа в размере 20 400 гривен (согласно ч. 4 ст. 126 КУ). В случае повторности такого нарушения в течение года штраф возрастет до 40 800 гривен с лишением права управления на срок от 5 до 7 лет и с возмездным изъятием транспортного средства или без такого.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что украинское законодательство предусматривает строгие санкции за нарушение ПДД, среди которых – лишение права вождения транспортных средств. Такое взыскание может применить только суд.

Основные основания для лишения водительских прав: управление в состоянии опьянения, создание аварийной ситуации, игнорирование требования полиции остановиться, нарушение на железнодорожном переезде, ДТП с повреждением имущества, управление технически неисправным авто.

Отметим, водительское удостоверение, выданное впервые, действительно в течение двух лет и подлежит замене на постоянное за выполнение установленных условий. Если срок действия документа истек и он не был заменен, водителю могут угрожать значительные последствия, включая штрафы.

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