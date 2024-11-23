Штрафы за управление без водительского удостоверения: что чревато для водителей

В случае отсутствия у лица водительских прав (документа), равно как и страхового полиса, предусмотрен штраф в размере 425 гривен. В то же время, сейчас такие случаи минимизированы, поскольку водительские удостоверения доступны в приложении "Дия" и имеют такую же юридическую силу, как и традиционные.

Размер штрафа в случае совершения правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 126 КУоАП, значительно больше. За управление транспортным средством лицом, не имеющим права на это, предусмотрен штраф в размере двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 3400 гривен.

Управление транспортным средством лицом, лишенным водительского удостоверения (например, за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 130 КУоАП – управление транспортным средством в состоянии опьянения) влечет наложение штрафа в размере 20 400 гривен (согласно ч. 4 ст. 126 КУ). В случае повторности такого нарушения в течение года штраф возрастет до 40 800 гривен с лишением права управления на срок от 5 до 7 лет и с возмездным изъятием транспортного средства или без такого.