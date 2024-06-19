Штрафи за генератор і навіть конфіскація: юрист пояснив, чи можуть призначити покарання

Який штраф можуть призначити за шум генератора

"Особу, яка використовує генератор, що перевищує допустимий рівень шуму, може бути притягнуто до відповідальності за ст. 182 КУпАП", - каже юрист.

Перша частина цієї статті передбачає попередження або накладення штрафу на громадян від 85 грн до 255 грн і накладення штрафу на посадових осіб та громадян - суб'єктів господарської діяльності - від 255 до 510 грн.

Друга частина застосовується, якщо особа протягом року ще раз вчинила таке ж порушення і передбачає покарання у вигляді штрафу на громадян від 255 до 510 грн і на посадових осіб та громадян - суб'єктів господарської діяльності - від 850 грн до 1700 грн, в обох випадках - із можливою конфіскацією предметів порушення тиші (у цьому випадку - генератора).

Юрист зазначає, що постанови щодо шуму від генераторів складаються, але їх зовсім небагато.

"Переважно суди скасовують такі постанови, оскільки орган, що їх виніс не надав достатніх доказів вчинення особою адміністративного правопорушення. Такими доказами, зокрема, мають бути результати вимірювання шуму та перевищення допустимих норм у відповідних місцях у певний період доби. При цьому норми у різних місцях відрізняються", - додає Тетеря.

Які допустимі показники шуму:

у житлових приміщеннях житла І і II категорій, допускається рівень шуму: вдень - до 40 децибел, вночі - до 30 децибел

в залах кафе, їдалень, барів, ресторанів - цілодобово до 55 децибел

на майданчиках відпочинку на території мікрорайонів і груп житлових будинків, котеджів, будинків відпочинку - цілодобово до 45 децибел

на територіях, які безпосередньо прилягають до магазинів, торгових центрів - цілодобово до 70 децибел

Ці норми затверджені наказом Міністерства охорони здоров`я України №463 від 22.02.2019 року.

"Орган, який приймає постанову за ч. 1 ст. 182 КУпАП у зв’язку з шумом від генератора має довести перевищення таких рівнів шуму", - говорить експерт.

Коли штраф не призначають

П. п. 2, 6 ч. 5 ст. 32 Закону України "Про систему громадського здоров’я", відповідно до яких додержання рівнів тиші не поширюється на випадки запобігання виникненню та/або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також на випадки роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність житлових і нежитлових громадських будівель, за умови вжиття вичерпних заходів для максимального обмеження проникнення шуму до прилеглих приміщень, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди

Як це діє на практиці

У Шевченківському районному суді Чернівців 29 березня 2023 року у справі № 727/976/23 та Броварському міськрайонному суді Київської області від 14 травня 2024 року у справі № 361/11807/23 розглядали справи щодо перевищення шуму генератора, але покарання не призначили, оскільки не було зафіксовано рівня шуму.

"Навіть якщо відповідним органом буде зафіксовано перевищення допустимого шуму, однак особа доведе, що генератор використовувався для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, якою можна вважати відключення світла у зв’язку з пошкодженням електромереж ракетними атаками, а також, що генератор забезпечував життєдіяльність будівлі під час відключення світла, то складена постанова також підлягатиме скасуванню", - пояснює Тетеря.

При цьому він наголосив, що покарання за другою частиною ст. 182 КУпАП (повторне протягом року порушення рівня шуму) може передбачати конфіскацію генератора. Однак в реєстрі судових рішень немає жодної постанови суду про такі випадки.

Штрафи не застосовуються, якщо генератори використовують для запобігання виникненню та/або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій(фото: Getty Images)

За виклик поліції через шум генератора покарання може отримати заявник

"Цікавим у цьому контексті є також рішення Оболонського районного суду м. Києва від 11 травня 2023 року у справі № 756/3652/23. В цій справі на позивачку поліція склала постанову через свідомо неправдивий виклик, яку вона вирішила оскаржити до суду", - розповідає Тетеря.

Жінка проживала на 2 поверсі житлового будинку, а під її квартирою розташований кафе-бар. Після відключень електроенергії у закладі під вікнами позивачки встановили потужний бензиновий генератор, який гучно гудів і випускав вихлопні гази.

Позивачка викликала поліцію, щоб вони вжили заходів щодо уповноважених осіб кафе-бару. Однак, патрульні склали відносно позивачки протокол та постанову про притягнення до адміністративної відповідальності за свідомо неправдивий виклик поліції.

"У результаті розгляду справи суд відмовив у задоволенні позову, визнавши постанову поліції законною та зазначив, що під час воєнного стану КМДА дозволила використовувати генератори для функціонування малого бізнесу. Позивачка свідомо викликала поліцію, знаючи про те що кафе не порушує чинного законодавства. Жінка викликала поліцію регулярно", - каже юрист.

Що стосується іншої відповідальності, що може бути пов’язана з порушенням експлуатації генераторів, зокрема ст. 175 КУпАП, 270 Кримінального кодексу України "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної та техногенної безпеки" тощо поки не зафіксовано випадків притягнення до такої відповідальності.