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Штрафи за "червоні" номери: скільки прийдеться заплатити за прострочення

Ілюстративне фото (скрін відео)
Автор: Валерія Поліщук

Транспортні засоби з червоними (або транзитними) номерами зазвичай називають "тимчасово зареєстрованими транспортними засобами".

Кому видають червоні номери та скільки вони діють - в матеріалі РБК-Україна.

Для написання матеріалу використовувалися Кодекс України про адміністративні правопорушення та Правила дорожнього руху.

Зміст

  1. Що таке транзитні номери та скільки діють
  2. Який штраф загрожує за прострочення терміну номерів

Що таке транзитні номери

Тимчасові номерні знаки, відомі також як транзитні, являють собою пластикові номери червоного кольору, що використовуються на транспортних засобах, які не завершили постановку на облік. Вони мають стандартний формат: 4 цифри та 2 літери.

З 2020 року транзитні номери видаються тільки новим транспортним засобам, які продаються через автосалони або дилерів, а також при знятті з обліку ТЗ з пробігом для подальшого експорту за кордон.

При звичайній купівлі-продажу автомобіля з пробігом, тепер авто не знімається з обліку, а відразу перереєстровується на нового власника, без видачі транзитних знаків.

Транзитні номери дійсні лише протягом 3 місяців. Протягом цього періоду часу з транзитними номерами можна їздити по території України. Такий термін транзитних номерів передбачений для вирішення питання з постановкою транспорту на облік.

Після закінчення цього періоду експлуатація транспортного засобу з простроченими червоними номерами категорично заборонена. Оскільки за цей час власник повинен був поставити свій автомобіль на облік і отримати постійні номери. 

Який штраф загрожує за прострочення терміну номерів

Автомобілі на прострочених червоних номерах прирівнюються до транспорту, що не має номерних знаків, і за їх використання передбачені штрафні санкції.

Штраф при першому виявленні порушення щодо прострочення терміну транзитних номерів складе 170-255 гривень. При цьому при повторному випадку протягом року прийдеться викласти 255-550 гривень.

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