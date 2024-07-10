Штрафы за "красные" номера: сколько придется заплатить за просрочку

Транспортные средства с красными (или транзитными) номерами обычно называют "временно зарегистрированными транспортными средствами".
Кому выдают красные номера и сколько они действуют - в материале РБК-Украина.
Для написания материала использовались Кодекс Украины об административных правонарушениях и Правила дорожного движения.
Временные номерные знаки, известные также как транзитные, представляют собой пластиковые номера красного цвета, используемые на транспортных средствах, которые не завершили постановку на учет. Они имеют стандартный формат: 4 цифры и 2 буквы.
С 2020 года транзитные номера выдаются только новым транспортным средствам, которые продаются через автосалоны или дилеров, а также при снятии с учета ТС с пробегом для дальнейшего экспорта за границу.
При обычной купле-продаже автомобиля с пробегом, теперь авто не снимается с учета, а сразу перерегистрируется на нового владельца, без выдачи транзитных знаков.
Транзитные номера действительны лишь в течение 3 месяцев. В течение этого периода времени с транзитными номерами можно ездить по территории Украины. Такой срок транзитных номеров предусмотрен для решения вопроса с постановкой транспорта на учет.
По истечении этого периода эксплуатация транспортного средства с просроченными красными номерами запрещена. Поскольку за это время владелец должен был поставить свой автомобиль на учет и получить постоянные номера.
Автомобили на просроченных красных номерах приравниваются к транспорту, не имеющему номерных знаков, и за их использование предусмотрены штрафные санкции.
Штраф при первом выявлении нарушения по просрочке срока транзитных номеров составит 170-255 гривен. При этом при повторном случае в течение года придется выложить 255-550 гривен.
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