Штрафы за "красные" номера: сколько придется заплатить за просрочку

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Что такое транзитные номера

Временные номерные знаки, известные также как транзитные, представляют собой пластиковые номера красного цвета, используемые на транспортных средствах, которые не завершили постановку на учет. Они имеют стандартный формат: 4 цифры и 2 буквы.

С 2020 года транзитные номера выдаются только новым транспортным средствам, которые продаются через автосалоны или дилеров, а также при снятии с учета ТС с пробегом для дальнейшего экспорта за границу.

При обычной купле-продаже автомобиля с пробегом, теперь авто не снимается с учета, а сразу перерегистрируется на нового владельца, без выдачи транзитных знаков.

Транзитные номера действительны лишь в течение 3 месяцев. В течение этого периода времени с транзитными номерами можно ездить по территории Украины. Такой срок транзитных номеров предусмотрен для решения вопроса с постановкой транспорта на учет.

По истечении этого периода эксплуатация транспортного средства с просроченными красными номерами запрещена. Поскольку за это время владелец должен был поставить свой автомобиль на учет и получить постоянные номера.

Какой штраф грозит за просрочку срока номеров

Автомобили на просроченных красных номерах приравниваются к транспорту, не имеющему номерных знаков, и за их использование предусмотрены штрафные санкции.

Штраф при первом выявлении нарушения по просрочке срока транзитных номеров составит 170-255 гривен. При этом при повторном случае в течение года придется выложить 255-550 гривен.