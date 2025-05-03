Штрафи до 50 тисяч: за що водіям загрожують рекордні покарання

Використання "незаконних" номерних знаків

Згідно з частиною 2 статті 121-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), накладенням штрафу в розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ) - 2 550 гривень - українців можуть карати за керування або експлуатацію транспортного засобу із незаконно встановленими номерними знаками:

Збройних сил України;

Національної гвардії України;

Національної поліції України;

Державної прикордонної служби України;

Державної служби з надзвичайних ситуацій;

Державної спеціальної служби транспорту;

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;

дипломатичних представництв, консульств та інших міжнародних організацій (які користуються повним та частковим імунітетом).

При цьому повторне впродовж року вчинення такого правопорушення (якщо особу за нього вже було піддано адміністративному стягненню) карається ще більшим штрафом - 5 100 гривень (300 НМДГ).

Перевищення швидкості під час руху

Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів - більш як на 50 кілометрів на годину - тягне за собою (згідно з частиною 4 статті 122 КУпАП) накладення штрафу в розмірі 100 НМДГ - 1 700 гривень.

"Втеча" з місця дорожньо-транспортної пригоди (ДТП)

Якщо водії транспортних засобів або інші учасники дорожнього руху залишають (на порушення встановлених правил) місце ДТП, до якої вони причетні, покарання за це (згідно зі статтею 122-4 КУпАП) може становити 200 НМДГ - 3 400 гривень.

Неправомірне використання спеціальних світлових або звукових "сигналів"

За порушення вимог законодавства щодо встановлення та використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв, стаття 122-5 КУпАП передбачає покарання у вигляді 500 НМДГ - 8 500 гривень.

Керування транспортним засобом без права на це

Частина 2 статті 126 КУпАП передбачає, що штраф у вигляді 200 НМДГ - 3 400 гривень - можуть виписати:

за керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом;

за передачу керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом.

Тим часом керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами, карається (згідно з частиною 4 статті 126 КУпАП) штрафом у розмірі 20 400 гривень (1 200 НМДГ).

Буліменко зауважив, що повторне впродовж року вчинення таких порушень тягне за собою накладення штрафу в розмірі 2 400 НМДГ - 40 800 гривень (з позбавленням права керування транспортним засобом на строк від 5 до 7 років та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого).

Керування транспортним засобом у стані сп'яніння або під впливом ліків

Згідно з частиною 1 статті 130 КУпАП, покарати штрафом у розмірі 17 000 гривень (1 000 НМДГ) в Україні можуть:

за керування транспортними засобами особами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння;

за керування транспортними засобами особами під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;

за передачу керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння (чи під впливом таких лікарських препаратів);

за відмову особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння (або щодо вживання лікарських препаратів, які знижують увагу та швидкість реакції).

При цьому повторне впродовж року вчинення будь-якого з цих порушень тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі 2 000 НМДГ - 34 000 гривень.

Якщо ж вищезгадані дії були вчинені особою, яка вже двічі впродовж року піддавалась адміністративному стягненню (за такі самі порушення), на неї можуть накласти штраф у розмірі 3 000 НМДГ - 51 000 гривень.

Насамкінець якщо водій після ДТП (за його участі) або після зупинки поліцією вживає алкоголь, наркотики, психотропні речовини (їх аналоги) чи лікарські препарати на їх основі (крім дозволених в аптечці або призначених медичним працівником) - до проходження медичного огляду або до офіційного звільнення від нього - його можуть покарати штрафом у розмірі 34 000 гривень (2 000 НМДГ).