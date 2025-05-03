Штрафи до 50 тисяч: за що водіям загрожують рекордні покарання

За порушення Правил дорожнього руху (ПДР) водіїв можуть карати по-різному. Проте за вчинення деяких адміністративних правопорушень передбачені особливо великі штрафи.
Докладніше про те, за які саме порушення водіям "світять" найбільші штрафи, розповів у коментарі РБК-Україна адвокат і магістр права Євген Буліменко.
Згідно з частиною 2 статті 121-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), накладенням штрафу в розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ) - 2 550 гривень - українців можуть карати за керування або експлуатацію транспортного засобу із незаконно встановленими номерними знаками:
При цьому повторне впродовж року вчинення такого правопорушення (якщо особу за нього вже було піддано адміністративному стягненню) карається ще більшим штрафом - 5 100 гривень (300 НМДГ).
Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів - більш як на 50 кілометрів на годину - тягне за собою (згідно з частиною 4 статті 122 КУпАП) накладення штрафу в розмірі 100 НМДГ - 1 700 гривень.
Якщо водії транспортних засобів або інші учасники дорожнього руху залишають (на порушення встановлених правил) місце ДТП, до якої вони причетні, покарання за це (згідно зі статтею 122-4 КУпАП) може становити 200 НМДГ - 3 400 гривень.
За порушення вимог законодавства щодо встановлення та використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв, стаття 122-5 КУпАП передбачає покарання у вигляді 500 НМДГ - 8 500 гривень.
Частина 2 статті 126 КУпАП передбачає, що штраф у вигляді 200 НМДГ - 3 400 гривень - можуть виписати:
Тим часом керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами, карається (згідно з частиною 4 статті 126 КУпАП) штрафом у розмірі 20 400 гривень (1 200 НМДГ).
Буліменко зауважив, що повторне впродовж року вчинення таких порушень тягне за собою накладення штрафу в розмірі 2 400 НМДГ - 40 800 гривень (з позбавленням права керування транспортним засобом на строк від 5 до 7 років та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого).
Згідно з частиною 1 статті 130 КУпАП, покарати штрафом у розмірі 17 000 гривень (1 000 НМДГ) в Україні можуть:
При цьому повторне впродовж року вчинення будь-якого з цих порушень тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі 2 000 НМДГ - 34 000 гривень.
Якщо ж вищезгадані дії були вчинені особою, яка вже двічі впродовж року піддавалась адміністративному стягненню (за такі самі порушення), на неї можуть накласти штраф у розмірі 3 000 НМДГ - 51 000 гривень.
Насамкінець якщо водій після ДТП (за його участі) або після зупинки поліцією вживає алкоголь, наркотики, психотропні речовини (їх аналоги) чи лікарські препарати на їх основі (крім дозволених в аптечці або призначених медичним працівником) - до проходження медичного огляду або до офіційного звільнення від нього - його можуть покарати штрафом у розмірі 34 000 гривень (2 000 НМДГ).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як діяти у випадку незгоди зі штрафом за порушення ПДР.
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