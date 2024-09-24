Штраф заочно. Хто і як може покарати за порушення правил мобілізації

Адвокат звертає увагу на те, що протокол не складається, якщо особа не з’явилася на виклик без поважних причин, але при цьому має бути підтвердження про отримання виклику.

"Протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК та СП, Центрального управління або регіональних органів СБУ (у частині правопорушень, вчинених військовозобов’язаними чи резервістами, які перебувають у запасі СБУ), якщо особа не з’явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у ТЦК та СП підтвердних документів про отримання особою такого виклику (частина 5 статті 258 КУпАП)", – зазначає Тетяна Даниленко.

Штрафи можуть накладатися без присутності порушника, і постанова про накладення штрафу повинна бути сплачена протягом 15 днів. У разі несплати, справа передається до виконавчої служби, і штраф стягується у подвійному розмірі. Адміністративні стягнення можуть бути накладені протягом 3 місяців з моменту виявлення правопорушення, але не пізніше ніж через рік з його вчинення.

Якщо штраф видається безпідставно, його можна оскаржити у суді за місцем реєстрації або у місці перебування ТЦК, подавши адміністративний позов.