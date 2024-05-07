Штраф за телефон. Скільки доведеться заплатити "балакучим" водіям

Чому заборонені розмови по телефону за кермом

Пряма заборона на розмови по телефону за кермом міститься у Правилах дорожнього руху України. Оскільки водії можуть відволікатися і наразити на небезпеку не лише себе, а й інших учасників руху.

Під час спілкування реакція водія уповільнюється, що може призвести до дорожньо-транспортної пригоди. Ще небезпечніше писати повідомлення в месенджерах, тому що у такому разі увага водія точно зосереджена не на дорозі.

Телефонні розмови значно знижують концентрацію. При 50 км/год автомобіль проїжджає за одну секунду 14 м. Це означає, що відволікаючись навіть на секунду, фактично втрачається контроль над дорожньою ситуацією.

Про те, чи можна розмовляти по телефону за кермом, зазначено у постанові Кабінету міністрів від 10 жовтня 2001 року № 1306 "Про правила дорожнього руху".

Пункт 2.9 свідчить, що водію категорично заборонено використовувати засоби зв'язку, тримаючи в руці. Це не стосується тих, хто керує оперативними транспортними засобами та перебуває при виконанні службових завдань.

Зазначимо, заборона на телефонні розмови за кермом діє у багатьох країнах.

Як можуть покарати водія

Українським законодавством передбачено адміністративну відповідальність за розмови по телефону за кермом. Відповідно до статті 112 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за це загрожує:

розмова з телефоном у руці - штраф 510 гривень (постанову на місці виносить інспектор)

(постанову на місці виносить інспектор) створення аварійної обстановки - штраф 1445 гривень або позбавлення прав водія на строк від 6 до 12 місяців

В останньому випадку інспектор складає протокол, який передається до суду. Разом з цим у порушника вилучаються водійські права до рішення суду. Посвідчення зберігається у відділку поліції, на цей час видається тимчасовий талон на право керування транспортним засобом.

Як відповідати на дзвінки за кермом

Розмова по телефону за кермом не бажана в жодному вигляді, адже навіть використання гарнітури може нести ризик втрати концентрації. Проте правила дорожнього руху допускають використання будь-яких технологій hands free (без використання рук).

До них відносяться:

дротова гарнітура (рекомендується встановити автовідповідь за кілька секунд, щоб не натискати на кнопку "Прийняти дзвінок")

(рекомендується встановити автовідповідь за кілька секунд, щоб не натискати на кнопку "Прийняти дзвінок") гучний зв'язок - увімкнути і покласти на панель. Однак для цього потрібно на пару секунд взяти телефон до рук, що небезпечно

- увімкнути і покласти на панель. Однак для цього потрібно на пару секунд взяти телефон до рук, що небезпечно бездротова гарнітура - синхронізація смартфона з навушниками та мікрофоном через Bluetooth

- синхронізація смартфона з навушниками та мікрофоном через Bluetooth мультимедійна система в авто - також підключення через Bluetooth. У такому випадку спілкування по телефону здійснюватиметься через динаміки в салоні та вбудований мікрофон

Використовувати мобільний телефон рекомендується у невідкладних випадках: для екстрених дзвінків та допомоги іншим в аварійних або екстремальних ситуаціях. Якщо потрібно відповісти на дзвінок за кермом, слід зупинитися в безпечному місці.