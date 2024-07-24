Штраф за проїзд на червоне світло: скільки доведеться заплатити

Для українських доріг поширеною є проблема ігнорування водіями сигналів світлофора. Це небезпечне явище, яке ґрунтується на різних чинниках, як-от неуважність або ж зухвале бажання "проскочити" перехрестя на межі жовтого сигналу.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.
Для написання матеріалу використовувався Кодекс про адміністративні правопорушення (КУпАП).
В Україні для посилення контролю за дотриманням правил дорожнього руху та забезпечення безпеки на дорогах активно використовуються сучасні технологічні рішення та методи. Серед них:
Ці методи не лише фіксують порушення, але й слугують превентивним заходом, адже водії розуміють високу ймовірність фіксації їхніх дій.
Нехтування сигналами світлофора - це не лише небезпечне, але й дороговартісне порушення. Згідно з чинним законодавством України, за проїзд на червоне світло передбачено такі штрафи:
Важливо зазначити, що окрім штрафу, за проїзд на червоне світло, що спричинило ДТП або створення аварійної ситуації, водія можуть позбавити права керування транспортним засобом на строк від 3 до 6 місяців.
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