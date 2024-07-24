Штраф за проезд на красный свет: сколько придется заплатить

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Как фиксируются нарушения

В Украине для усиления контроля за соблюдением правил дорожного движения и обеспечения безопасности на дорогах активно используются современные технологические решения и методы. Среди них:

Автоматическая фиксация нарушений с камер наблюдения является ключевым инструментом для правоохранительных органов. Камеры на важных участках дорог и светофорах фиксируют проезд на красный свет, скорость и другие нарушения.

Мобильные группы патрульной полиции, оборудованные портативными видеокамерами и радарами, позволяют фиксировать нарушения в реальном времени и составлять протоколы на месте.

Эти методы не только фиксируют нарушения, но и служат превентивной мерой, ведь водители понимают высока вероятность фиксации их действий.

Сумма штрафов

Пренебрежение сигналами светофора - это не только опасное, но и дорогостоящее нарушение. Согласно действующему законодательству Украины, за проезд на красный свет предусмотрены следующие штрафы:

Первое нарушение: 510 гривен.

Повторное нарушение в течение года: 1020 гривен.

Проезд на встречную полосу на красный свет: 1020 гривен.

Повторное нарушение в течение года: 2040 гривен.

Создание аварийной ситуации из-за проезда на красный свет: 1530 гривен.

Повторное нарушение в течение года: 3060 гривен.

Проезд на красный свет, что привело к ДТП: 2040 гривен.

Повторное нарушение в течение года: 4080 гривен.

Важно отметить, что кроме штрафа, за проезд на красный свет, повлекший ДТП или создание аварийной ситуации, водителя могут лишить права управления транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев.