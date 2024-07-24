Штраф за проезд на красный свет: сколько придется заплатить

Для украинских дорог распространена проблема игнорирования водителями сигналов светофора. Это опасное явление, которое основывается на различных факторах, таких как невнимательность или же дерзкое желание "проскочить" перекресток на пределе желтого сигнала.
Об этом говорится в материале РБК-Украина.
Для написания материала использовался Кодекс об административных правонарушениях (КУоАП).
В Украине для усиления контроля за соблюдением правил дорожного движения и обеспечения безопасности на дорогах активно используются современные технологические решения и методы. Среди них:
Эти методы не только фиксируют нарушения, но и служат превентивной мерой, ведь водители понимают высока вероятность фиксации их действий.
Пренебрежение сигналами светофора - это не только опасное, но и дорогостоящее нарушение. Согласно действующему законодательству Украины, за проезд на красный свет предусмотрены следующие штрафы:
Важно отметить, что кроме штрафа, за проезд на красный свет, повлекший ДТП или создание аварийной ситуации, водителя могут лишить права управления транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев.
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