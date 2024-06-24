Штраф, позбавлення прав чи вилучення авто: яке покарання "світить" п'яному водію

Керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння передбачає серйозне покарання для водія. У ряді випадків за це порушення можуть вилучити авто і навіть позбавити прав строком до 10 років.
РБК-Україна розпитало адвоката і магістра права Євгена Буліменко про те, як покарають водія за алкогольне сп'яніння за кермом.
Стаття 130 Адміністративного кодексу України визначає, яким буде покарання для водія, якщо він керуватиме транспортним засобом у стані сп'яніння.
"Якщо водій за кермом перебував у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, то йому загрожує штраф в розмірі 17 тис. грн з позбавленням права керування транспортним засобом строком на один рік", - пояснює юрист.
Таку ж суму доведеться заплати водію, якщо він передав керування транспортним засобом особі, яка в стані сп’яніння чи під впливом лікарських препаратів, що погіршують швидкість реакції.
"Для інших осіб (тобто тих, яким водій передав керування транспортним засобом і які перебували у стані сп’яніння) передбачена відповідальність також у вигляді штрафу в розмірі 17 тис. грн", - говорить Буліменко.
За повторне вчинення будь-якого із зазначених вище порушень протягом року передбачена така відповідальність:
Якщо людина двічі протягом року піддавалася адміністративному стягненню за керування транспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, то передбачена наступна відповідальність:
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