Штраф за подвійну суцільну. Скільки заплатить водій та чи є винятки

Перетин суцільної лінії розмітки, зокрема подвійної суцільної, - одне з найпопулярніших порушень на дорозі. За яке загрожує адміністративна відповідальність.

РБК-Україна нагадує розміри штрафів та випадки, коли їх можна уникнути.

Скільки доведеться заплатити

Відповідальність за перетин подвійної суцільної лінії регулюється ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Згідно з цією статтею, порушення вимог розмітки проїзної частини спричиняє накладення штрафу у розмірі 340 гривень.

Якщо порушення спричинило створення аварійної обстановки (змусило інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок чи вжити інших заходів безпеки) - штраф збільшується до 1 445 гривень .

Крім того, в останньому випадку можуть позбавити права на керування транспортними засобами терміном від 6 місяців до одного року.

Подвійна суцільна лінія поділяє протилежні потоки транспорту на дорогах із 4 і більше смугами або ділянки доріг із 3 смугами (2+1).

Які є винятки

Зазначимо, прописано також винятки, коли за перетин подвійної суцільної не штрафуватимуть.

Для цього передбачено чотири випадки:

якщо розмітки не видно (наприклад, через сніг, листя або з іншої причини)

якщо порушення скоєно, щоб уникнути ДТП та зберегти життя людей

якщо немає альтернативного способу об'їхати перешкоду

якщо автомобіль медиків, рятувальників чи поліції на екстреному завданні

Таким чином, для перетину подвійної суцільної мають бути вагомі причини.

Коли можна і коли заборонено перетинати суцільні лінії

Правила дорожнього руху передбачають кілька видів суцільних ліній: біла суцільна, широка біла суцільна та стоп-лінія.

Вузьку білу суцільну лінію заборонено перетинати. Крім випадків, коли це місце призначене для парковки або стоянки; коли місце позначено як край проїжджої частини; для об'їзду нерухомої перешкоди, габарити якої не дозволяють об'їхати без перетину лінії; для обгону окремих транспортних засобів із швидкістю менше 30 км/год.

Широку суцільну білу лінію не можна перетинати завжди. Інакше загрожує штраф 340 гривень.

Стоп-лінію забороняється перетинати, коли горить червоний сигнал світлофора або коли регулювальник подає заборонний сигнал. За перетин стоп-лінії, коли це заборонено, передбачено штраф 510 гривень.