Штраф за двойную сплошную. Сколько заплатит водитель и есть ли исключения

Пересечение сплошной линии разметки, в том числе двойной сплошной, - одно из самых популярных нарушений на дороге. За которое грозит административная ответственность.

РБК-Украина напоминает размеры штрафов и случаи, когда их можно избежать.

Сколько придется заплатить

Ответственность за пересечение двойной сплошной линии регулируется ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Согласно этой статье, нарушение требований разметки проезжей части влечет наложение штрафа в размере 340 гривен.

Если нарушение повлекло создание аварийной обстановки (заставило других участников дорожного движения резко изменить скорость, направление или принять другие меры безопасности) - штраф увеличивается до 1 445 гривен.

Кроме того, в последнем случае могут лишить права на управление транспортными средствами на срок от 6 месяцев до одного года.

Двойная сплошная линия разделяет противоположные потоки транспорта на дорогах с 4 и более полосами или участки дорог с 3 полосами (2+1).

Какие есть исключения

Отметим, прописаны также исключения, когда за пересечение двойной сплошной не будут штрафовать.

Для этого предусмотрены четыре случая:

если разметки не видно (например, из-за снега, листвы или по другой причине)

если нарушение совершено, чтобы избежать ДТП и сохранить жизни людей

если нет альтернативного способа объехать препятствие

если автомобиль медиков, спасателей или полиции на экстренном задании

Таким образом, для пересечения двойной сплошной должны быть веские причины.

Когда можно и когда запрещено пересекать сплошные линии

Правила дорожного движения предусматривают несколько видов сплошных линий: белая сплошная, широкая белая сплошная и стоп-линия.

Узкую белую сплошную линию запрещено пересекать. Кроме случаев, когда это место предназначено для стоянки или парковки; когда место обозначено как край проезжей части; для объезда неподвижного препятствия, габариты которого не позволяют объехать без пересечения линии; для обгона отдельных транспортных средств со скоростью менее 30 км/ч.

Широкую белую сплошную линию нельзя пересекать всегда. В противном случае грозит штраф 340 гривен.

Стоп-линию запрещается пересекать, когда горит красный сигнал светофора или когда регулировщик подает запрещающий сигнал. За пересечение стоп-линии, когда это запрещено, предусмотрен штраф 510 гривен.