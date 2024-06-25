Штраф за нецензурну лексику: коли його можуть виписати і скільки доведеться заплатити

Вживання нецензурної лексики у публічних місцях розцінюють як дрібне хуліганство. Покарання у цьому випадку може бути не лише у вигляді накладання штрафу, а й мати набагато серйозніші форми.
РБК-Україна розповідає про те, як можуть покарати українців за вживання нецензурної лексики.
Стаття 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначає, яким буде покарання у разі вживання лайки у громадських місцях.
Дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян, тягне за собою:
Українське законодавство також передбачає покарання за появу в громадських місцях у п'яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль. Це врегульовано статтею 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Покарання за це порушення передбачає попередження або накладення штрафу від 1 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-85 грн).
Якщо людина протягом року знову вчинила це порушення, то сума штрафу становитиме від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-119 грн).
Якщо це вже третє порушення громадянина протягом року, то передбачено накладення штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-340 грн) або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.
Читайте також про те, який штраф за розпивання алкоголю у публічних місцях.
Раніше ми писали про те, яке покарання передбачено за водіння у стані сп'яніння.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.