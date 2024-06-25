UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Штраф за нецензурну лексику: коли його можуть виписати і скільки доведеться заплатити

Яке покарання передбачено за вживання лайки у публічних місцях (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Вживання нецензурної лексики у публічних місцях розцінюють як дрібне хуліганство. Покарання у цьому випадку може бути не лише у вигляді накладання штрафу, а й мати набагато серйозніші форми.

РБК-Україна розповідає про те, як можуть покарати українців за вживання нецензурної лексики.

Як карають українців за нецензурну лексику у громадських місцях

Стаття 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначає, яким буде покарання у разі вживання лайки у громадських місцях.

Дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян, тягне за собою:

  • накладення штрафу від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-119 грн)
  • або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин
  • або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20 % заробітку
  • або адміністративний арешт на строк до 15 діб

Яке покарання передбачено за появу у стані сп'яніння у громадських місцях

Українське законодавство також передбачає покарання за появу в громадських місцях у п'яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль. Це врегульовано статтею 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Покарання за це порушення передбачає попередження або накладення штрафу від 1 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-85 грн).

Якщо людина протягом року знову вчинила це порушення, то сума штрафу становитиме від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-119 грн).

Якщо це вже третє порушення громадянина протягом року, то передбачено накладення штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-340 грн) або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Читайте також про те, який штраф за розпивання алкоголю у публічних місцях.

Раніше ми писали про те, яке покарання передбачено за водіння у стані сп'яніння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Штрафи