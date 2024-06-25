Штраф за нецензурну лексику: коли його можуть виписати і скільки доведеться заплатити

Вживання нецензурної лексики у публічних місцях розцінюють як дрібне хуліганство. Покарання у цьому випадку може бути не лише у вигляді накладання штрафу, а й мати набагато серйозніші форми.

РБК-Україна розповідає про те, як можуть покарати українців за вживання нецензурної лексики.

Як карають українців за нецензурну лексику у громадських місцях

Стаття 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначає, яким буде покарання у разі вживання лайки у громадських місцях.

Дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян, тягне за собою:

накладення штрафу від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-119 грн)

або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин

або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20 % заробітку

або адміністративний арешт на строк до 15 діб

Яке покарання передбачено за появу у стані сп'яніння у громадських місцях

Українське законодавство також передбачає покарання за появу в громадських місцях у п'яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль. Це врегульовано статтею 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Покарання за це порушення передбачає попередження або накладення штрафу від 1 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-85 грн).

Якщо людина протягом року знову вчинила це порушення, то сума штрафу становитиме від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-119 грн).

Якщо це вже третє порушення громадянина протягом року, то передбачено накладення штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-340 грн) або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.