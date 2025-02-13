Штраф за непристебнутий ремінь: кого і на скільки можуть оштрафувати

Ремені безпеки є одним із найефективніших засобів пасивного захисту під час руху автомобіля. Вони значно зменшують ризик отримання тяжких травм і навіть смертельних наслідків у разі ДТП. Саме тому законодавство України зобов'язує як водіїв, так і пасажирів користуватися ременями безпеки. Однак не всі дотримуються цієї вимоги, що може призвести не лише до небезпечних ситуацій на дорозі, а й до адміністративних санкцій.
Про те, яке покарання передбачене за непристебнутий ремінь, у коментарі РБК-Україна розповіла стажистка Адвокатського об'єднання "Діксі Лекс" Юлія Чорноштан.
Відповідно до пункту 2.3. "в" Правил дорожнього руху України, водій зобов’язаний користуватися ременями безпеки та не перевозити пасажирів, які не пристебнуті. Винятки передбачені лише для водіїв і пасажирів з інвалідністю, оперативних і спеціальних транспортних засобів.
Щодо пасажирів, то вони також зобов’язані користуватися ременями безпеки під час пересування в транспортному засобі, обладнаному цими засобами захисту. Це передбачено пунктом 5.2. "б" Правил дорожнього руху.
Згідно з ч. 5 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), порушення правил користування ременями безпеки тягне за собою накладення штрафу в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На сьогодні ця сума становить 510 гривень.
Відповідальність несе як водій, якщо він не забезпечив дотримання правил пасажирами, так і сам пасажир, який відмовився пристебнутися.
Поширена думка, що пасажири таксі можуть не користуватися ременями безпеки, є хибною. Законодавство зобов’язує пристібатися всіх пасажирів і водія таксі, за винятком окремих випадків (осіб з інвалідністю або при виконанні спеціальних завдань).
Якщо пасажир відмовляється пристібатися, водій таксі має право вимагати цього перед початком руху та навіть відмовити у поїздці. Якщо ж порушення зафіксує поліція, штраф можуть отримати і водій, і непристебнуті пасажири.
Згідно з чинними правилами дорожнього руху, діти зростом до 145 см повинні перевозитися лише у спеціальних автокріслах або бустерах. Це обов’язкова вимога для забезпечення їхньої безпеки під час руху.
У разі виявлення правопорушення адміністративний матеріал складає уповноважена особа Національної поліції України. Відповідно до ст. 222 КУпАП, справи про порушення правил дорожнього руху розглядають:
Непристебнутий ремінь безпеки не є підставою для кримінальної відповідальності. Однак, якщо під час ДТП пасажири, які не були пристебнуті, отримають травми середньої тяжкості або тяжкі тілесні ушкодження, водій може понести серйозне покарання:
Якщо внаслідок ДТП пасажир загине, водія можуть позбавити волі на строк від 3 до 8 років. Крім того, у всіх випадках тяжких травм суд обов’язково позбавляє винного права керування транспортними засобами на строк до 3 років.
Щоб уникнути штрафів і зменшити ризики для здоров’я, варто дотримуватися простих правил:
Раніше РБК-Україна розповідало про те, коли і чому ремінь безпеки з’явився в автомобілях, а також - чому він дуже важливий під час поїздки в автомобілі.
Зазначимо, ремені безпеки використовуються в автомобілях вже понад півстоліття, проте й досі знаходяться ті, хто сумнівається в їхній необхідності. До того ж, сучасні авто оснащені подушками безпеки, що викликає питання: який засіб захисту ефективніший? Детальніше про те, яку роль відіграють ремені та подушки безпеки у збереженні життя, читайте в матеріалі РБК-Україна.
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