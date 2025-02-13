Штраф за непристегнутый ремень: кого и на сколько могут оштрафовать

Обязанность пользования ремнями безопасности

В соответствии с пунктом 2.3. "в" Правил дорожного движения Украины, водитель обязан пользоваться ремнями безопасности и не перевозить пассажиров, которые не пристегнуты. Исключения предусмотрены только для водителей и пассажиров с инвалидностью, оперативных и специальных транспортных средств.

Что касается пассажиров, то они также обязаны пользоваться ремнями безопасности во время передвижения в транспортном средстве, оборудованном этими средствами защиты. Это предусмотрено пунктом 5.2. "б" Правил дорожного движения.

Какой штраф грозит за непристегнутый ремень безопасности

Согласно ч. 5 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), нарушение правил пользования ремнями безопасности влечет за собой наложение штрафа в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. На сегодня эта сумма составляет 510 гривен.

Ответственность несет как водитель, если он не обеспечил соблюдение правил пассажирами, так и сам пассажир, который отказался пристегнуться.

Нужно ли пристегиваться в такси

Распространенное мнение, что пассажиры такси могут не пользоваться ремнями безопасности, является ошибочным. Законодательство обязывает пристегиваться всех пассажиров и водителя такси, за исключением отдельных случаев (лиц с инвалидностью или при выполнении специальных заданий).

Если пассажир отказывается пристегиваться, водитель такси имеет право потребовать этого перед началом движения и даже отказать в поездке. Если же нарушение зафиксирует полиция, штраф могут получить и водитель, и непристегнутые пассажиры.

Перевозка детей в авто

Согласно действующим правилам дорожного движения, дети ростом до 145 см должны перевозиться только в специальных автокреслах или бустерах. Это обязательное требование для обеспечения их безопасности во время движения.

Кто рассматривает дела о штрафах

В случае выявления правонарушения административный материал составляет уполномоченное лицо Национальной полиции Украины. В соответствии со ст. 222 КУоАП, дела о нарушении правил дорожного движения рассматривают:

органы Национальной полиции (патрульные полицейские могут наложить штраф на месте);

суд - в случае обжалования штрафа нарушителем.

Возможно ли лишение свободы за игнорирование ремня безопасности

Непристегнутый ремень безопасности не является основанием для уголовной ответственности. Однако, если во время ДТП пассажиры, которые не были пристегнуты, получат травмы средней тяжести или тяжкие телесные повреждения, водитель может понести серьезное наказание:

штраф от 51 000 до 85 000 гривен;

исправительные работы до 2 лет;

арест до 6 месяцев;

ограничение свободы до 3 лет.

Если в результате ДТП пассажир погибнет, водителя могут лишить свободы на срок от 3 до 8 лет. Кроме того, во всех случаях тяжелых травм суд обязательно лишает виновного права управления транспортными средствами на срок до 3 лет.

Как избежать штрафа и обеспечить безопасность

Чтобы избежать штрафов и уменьшить риски для здоровья, стоит придерживаться простых правил: