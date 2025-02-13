Штраф за непристебнутий ремінь: кого і на скільки можуть оштрафувати

Ремені безпеки є одним із найефективніших засобів пасивного захисту під час руху автомобіля. Вони значно зменшують ризик отримання тяжких травм і навіть смертельних наслідків у разі ДТП. Саме тому законодавство України зобов'язує як водіїв, так і пасажирів користуватися ременями безпеки. Однак не всі дотримуються цієї вимоги, що може призвести не лише до небезпечних ситуацій на дорозі, а й до адміністративних санкцій.

Про те, яке покарання передбачене за непристебнутий ремінь, у коментарі РБК-Україна розповіла стажистка Адвокатського об'єднання "Діксі Лекс" Юлія Чорноштан.

Обов’язок користування ременями безпеки

Відповідно до пункту 2.3. "в" Правил дорожнього руху України, водій зобов’язаний користуватися ременями безпеки та не перевозити пасажирів, які не пристебнуті. Винятки передбачені лише для водіїв і пасажирів з інвалідністю, оперативних і спеціальних транспортних засобів.

Щодо пасажирів, то вони також зобов’язані користуватися ременями безпеки під час пересування в транспортному засобі, обладнаному цими засобами захисту. Це передбачено пунктом 5.2. "б" Правил дорожнього руху.

Який штраф загрожує за непристебнутий ремінь безпеки

Згідно з ч. 5 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), порушення правил користування ременями безпеки тягне за собою накладення штрафу в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На сьогодні ця сума становить 510 гривень.

Відповідальність несе як водій, якщо він не забезпечив дотримання правил пасажирами, так і сам пасажир, який відмовився пристебнутися.

Чи потрібно пристібатися в таксі

Поширена думка, що пасажири таксі можуть не користуватися ременями безпеки, є хибною. Законодавство зобов’язує пристібатися всіх пасажирів і водія таксі, за винятком окремих випадків (осіб з інвалідністю або при виконанні спеціальних завдань).

Якщо пасажир відмовляється пристібатися, водій таксі має право вимагати цього перед початком руху та навіть відмовити у поїздці. Якщо ж порушення зафіксує поліція, штраф можуть отримати і водій, і непристебнуті пасажири.

Перевезення дітей в авто

Згідно з чинними правилами дорожнього руху, діти зростом до 145 см повинні перевозитися лише у спеціальних автокріслах або бустерах. Це обов’язкова вимога для забезпечення їхньої безпеки під час руху.

Хто розглядає справи про штрафи

У разі виявлення правопорушення адміністративний матеріал складає уповноважена особа Національної поліції України. Відповідно до ст. 222 КУпАП, справи про порушення правил дорожнього руху розглядають:

органи Національної поліції (патрульні поліцейські можуть накласти штраф на місці);

суд - у разі оскарження штрафу порушником.

Чи можливе позбавлення волі за ігнорування ременя безпеки

Непристебнутий ремінь безпеки не є підставою для кримінальної відповідальності. Однак, якщо під час ДТП пасажири, які не були пристебнуті, отримають травми середньої тяжкості або тяжкі тілесні ушкодження, водій може понести серйозне покарання:

штраф від 51 000 до 85 000 гривень;

виправні роботи до 2 років;

арешт до 6 місяців;

обмеження волі до 3 років.

Якщо внаслідок ДТП пасажир загине, водія можуть позбавити волі на строк від 3 до 8 років. Крім того, у всіх випадках тяжких травм суд обов’язково позбавляє винного права керування транспортними засобами на строк до 3 років.

Як уникнути штрафу та забезпечити безпеку

Щоб уникнути штрафів і зменшити ризики для здоров’я, варто дотримуватися простих правил: