Штраф за кермування без прав: скільки заплатити, щоб не втратити їх

Зміст:

1. Розмір штрафу

2. Додаткові санкції

Розмір штрафу

Згідно зі статтею 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), керування транспортним засобом особою, яка не має права на керування таким транспортним засобом, або керування транспортним засобом особою, позбавленою права на керування таким транспортним засобом, тягне за собою накладення штрафу.

Розмір штрафу залежить від обставин правопорушення:

Кермування без посвідчення водія:

Відсутність при собі: 425 гривень (ч. 1 ст. 126 КУпАП)

Взагалі не має: 3 400 гривень (ч. 2 ст. 126 КУпАП)

Кермування після позбавлення права:

Перше порушення: 20 400 гривень (ч. 4 ст. 126 КУпАП)

Повторне порушення протягом року: 40 800 гривень (ч. 5 ст. 126 КУпАП)

Додаткові санкції

Водіїв, які керують транспортним засобом вдруге протягом року після позбавлення права керування, можуть залишитися без документів до семи років. Таке рішення може винести суд. Також такому водію загрожує вилучення з власності автомобіля.