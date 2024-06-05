Штраф за вождение без прав: сколько заплатить, чтобы не потерять их

Водитель обязан всегда иметь при себе водительское удостоверение. Это не просто документ, удостоверяющий личность, но и подтверждение права управлять транспортным средством.
Об этом говорится в материале РБК-Украина.
Для написания материала использовался Кодекс Украины об административных правонарушениях.
Согласно статье 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), управление транспортным средством лицом, не имеющим права на управление таким транспортным средством, или управление транспортным средством лицом, лишенным права на управление таким транспортным средством, влечет за собой наложение штрафа.
Размер штрафа зависит от обстоятельств правонарушения:
Управление без водительского удостоверения:
Вождение после лишения права:
Водителей, которые управляют транспортным средством второй раз в течение года после лишения права управления, могут остаться без документов до семи лет. Такое решение может вынести суд. Также такому водителю грозит изъятие из собственности автомобиля.
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