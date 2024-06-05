RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Штраф за вождение без прав: сколько заплатить, чтобы не потерять их

Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Водитель обязан всегда иметь при себе водительское удостоверение. Это не просто документ, удостоверяющий личность, но и подтверждение права управлять транспортным средством.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Для написания материала использовался Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Содержание:

1. Размер штрафа

2. Дополнительные санкции

Размер штрафа

Согласно статье 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), управление транспортным средством лицом, не имеющим права на управление таким транспортным средством, или управление транспортным средством лицом, лишенным права на управление таким транспортным средством, влечет за собой наложение штрафа.

Размер штрафа зависит от обстоятельств правонарушения:

Управление без водительского удостоверения:

  • Отсутствие при себе: 425 гривен (ч. 1 ст. 126 КУоАП)
  • Вообще не имеет: 3 400 гривен (ч. 2 ст. 126 КУоАП)

Вождение после лишения права:

  • Первое нарушение: 20 400 гривен (ч. 4 ст. 126 КУоАП)
  • Повторное нарушение в течение года: 40 800 гривен (ч. 5 ст. 126 КУоАП)

Дополнительные санкции

Водителей, которые управляют транспортным средством второй раз в течение года после лишения права управления, могут остаться без документов до семи лет. Такое решение может вынести суд. Также такому водителю грозит изъятие из собственности автомобиля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Водительские праваШтрафы