Штраф і не тільки. Як можуть покарати водія за їзду без права керування

Керуючи автомобілем, водій повинен мати при собі всі необхідні для цього документи, не нехтувати накладеною судом забороною керувати транспортним засобом (застосованою як покарання за попередні правопорушення), а також перевірити, чи не перебуває він у реєстрі боржників за сплатою аліментів.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла адвокат АБ "Романа Сацика" Вікторія Онишко.

Як можуть покарати водія за їзду без права керування

Експерт нагадала, що сідаючи за кермо транспортного засобу (ТЗ) кожен водій зобов'язаний мати при собі дійсне водійське посвідчення відповідної категорії.

"Проте, інколи трапляються ситуації, коли водійське посвідчення втрачене, викрадене, зіпсоване до нечитабельності тощо. А інколи водій може і не знати, що не має права керувати автомобілем, наприклад, маючи борг по сплаті аліментів", - додала адвокат.

Вона пояснила, що обмеження на боржника накладаються за наявності сумарної заборгованості зі сплати аліментів на дитину за 4 місяці.

Якщо ж аліменти сплачуються на утримання дитини з інвалідністю або дитини, яка хворіє на тяжкі захворювання, чітко визначені законом постанови про обмеження виносяться державним виконавцем за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 3 місяці.

Онишко розповіла, що коли водій керує авто, а заборгованість по аліментах не погашена, при зупинці поліцією:

відносно нього складається протокол за частиною 3 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) - керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування ТЗ

у нього вилучається посвідчення водія

В цілому стаття 126 КУпАП встановлює наявність адміністративної відповідальності у вигляді штрафу за керування транспортним засобом особою:

яка не має відповідних документів на право керування ТЗ (сюди слід відносити водійське посвідчення, реєстраційні документи та поліс страхування на автомобіль)

яка не пред'явила документи на право керування ТЗ уповноваженій особі (зазвичай - працівникам органів Національної поліції)

стосовно якої встановлене тимчасове обмеження у праві керування ТЗ

Крім того, водія можуть покарати за повторне (таке ж саме) правопорушення, яке він вчинив впродовж одного року.

Юрист уточнила, що розмір штрафу за цією статтею КУпАП залежатиме від обставин (і частини ст. 126 КУпАП, за якою було виписано постанову):

якщо громадянин керував автомобілем без наявності при собі необхідних документів (водійського посвідчення, реєстраційних документів та полісу страхування на автомобіль) або їх електронних аналогів, то передбачений штраф у розмірі 425 грн (ч. 1 ст. 126 КУпАП)

(ч. 1 ст. 126 КУпАП) якщо працівниками органів Нацполіції було виявлено, що громадянин (водій) немає взагалі водійських документів, які дозволяють йому керувати транспортним засобом, то передбачений штраф у розмірі 3 400 грн (ч. 2 ст. 126 КУпАП)

(ч. 2 ст. 126 КУпАП) якщо працівниками органів Нацполіції було виявлено, що громадянин (водій) був позбавлений права на керування автомобілем, то в такому випадку передбачений штраф у розмірі 20 400 грн (ч. 4 ст. 126 КУпАП)

"Якщо на особу було накладено тимчасове обмеження у праві керувати автомобілем, то до неї штраф не застосовується, оскільки санкція ч. 3 ст. 126 КУпАП передбачає, що в такому випадку особу позбавляють права керувати автомобілем на термін від 3 до 6 місяців", - наголосила Онишко.

Якщо впродовж одного року водій був повторно притягнутий до відповідальності за частинами 2-4 статті 126 КУпАП:

до нього застосовується санкція у вигляді штрафу, яка становить 40 800 грн

його позбавляють можливості керувати автомобілем на термін від 5 до 7 років

"Крім цього, у правопорушника може вилучатись транспортний засіб", - підсумувала адвокат.