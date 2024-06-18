Штраф до 300 злотих. За які порушення на електросамокаті карають у Польщі

Польське законодавство чітко регламентує правила їзди на електросамокатах. При їх порушенні передбачені чималі штрафи, про які варто знати українським біженцям.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Yanosik.pl.

Де можна їздити електросамокатом

Згідно з правилами, якщо нема велосипедної чи пішохідної доріжки, або велосипедної смуги, водій електросамоката зобов’язаний рухатися дорогою, по якій транспортні засоби рухаються зі швидкістю не більше 30 км/год,

Рух пішохідною дорогою на електросамокаті дозволяється, якщо вона розташована поблизу дороги, по якій рухаються транспортні засоби зі швидкістю понад 30 км/год, і на цій ділянці немає велосипедної доріжки, пішохідно-велосипедної доріжки чи пішохідної смуги.

Крім того, водій електросамоката, який рухається пішохідною та велосипедною доріжкою, має бути особливо уважним і поступатися дорогою пішоходам.

У правилах дорожнього руху немає вимоги носити шолом під час їзди на електросамокаті.

Що забороняється водію електросамоката

Польське законодавство забороняє:

перевезення іншої людини, тварини або вантажу

буксирування транспорту

рух дорогою, за винятком велосипедної смуги, велосипедного переходу або рух дорогою, на якій транспортні засоби рухаються зі швидкістю не вище 30 км/год і на якій немає велосипедної доріжки, пішохідної та велосипедної доріжки чи велосипедної смуги

рух дорогою поруч з іншим учасником дорожнього руху, крім випадків, коли це не перешкоджає руху інших учасників дорожнього руху чи іншим чином не загрожує безпеці дорожнього руху

водіння принаймні без однієї руки на кермі та без ніг на підніжках або педалях

Який штраф за порушення правил дорожнього руху

Якщо водій їхав електросамокатом по тротуару або пішохідною дорогою - штраф 200 злотих.

Якщо водій не дав дорогу пішоходам, і при цьому рухався по тротуару, пішохідною дорогою або дорогою для велосипедистів - штраф 300 злотих. Така ж сума передбачена, якщо водій рухався по цих зонах з більшою швидкістю, ніж швидкість пішохода.

Якщо водій кермуватиме однією рукою, або й без них, а також ноги не будуть на педалях чи підніжках - штраф 50 злотих.

Порушення водієм електросамоката заборони чіплятися за транспортні засоби - штраф 100 злотих.

Буксирування електросамоката позаду транспортного засобу - штраф 300 злотих.

Які штрафи передбачені в Україні

В Україні діють такі покарання та штрафи для водіїв електросамокатів: