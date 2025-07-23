Штраф 2000 євро: у Греції заборонили роботу під палючим сонцем

Уряд Греції через аномальну спеку, яка сягнула 44 градусів, заборонив фізичну роботу на відкритому повітрі в години пік, а роботодавців зобов'язали забезпечити дистанційну роботу там, де це можливо. За порушення штрафуватимуть на 2000 євро за кожного співробітника.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Еxpress.
За даними Національної метеорологічної служби Греції, небезпечна спека триватиме шість днів. На цьому тлі Міністерство праці оприлюднило нові правила, що зобов’язують зупиняти роботу з 12:00 до 17:00 у регіонах, де фіксуються надвисокі температури.
Обмеження стосуються низовинних районів таких регіональних одиниць, як:
У ці години заборонено виконання фізичних робіт на відкритому повітрі - на будівельних майданчиках, у зонах ремонту суден, при доставці товарів, зокрема на двоколісному транспорті, роликах та скейтбордах.
Компанії повинні організувати дистанційний формат роботи, якщо це дозволяє специфіка діяльності. Робота служб доставки можлива лише за умови, що товари забирає клієнт самостійно або доставка здійснюється не на мопедах і велосипедах, а у транспорті з кондиціонером.
Водночас припинення роботи не стосується критичної інфраструктури - медичних установ, водо- й електропостачання, транспорту (морського, наземного, повітряного), за умови дотримання технічних і організаційних заходів безпеки.
Якщо компанія дозволить виконання забороненої роботи, вона отримає штраф - 2000 євро за кожного працівника, який працював у заборонені години.
На початку липня через спеку вже тимчасово закривали Акрополь - найвідомішу туристичну пам’ятку Греції. Чи станеться це знову, поки не підтверджено. Туристам радять стежити за оновленнями на офіційному сайті пам’ятки.
Аномальна погода охопила й інші країни - Францію, Іспанію, Португалію, Італію, Туреччину та Хорватію. У багатьох регіонах зафіксовано лісові пожежі через "тепловий купол" гарячого повітря з Північної Африки.
Генсек ООН Антоніу Гутерріш попереджає: подібні екстремальні погодні явища стають "новою нормою".
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