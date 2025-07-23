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Штраф 2000 євро: у Греції заборонили роботу під палючим сонцем

У Греції заборонили працювати просто неба у спеку (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Уряд Греції через аномальну спеку, яка сягнула 44 градусів, заборонив фізичну роботу на відкритому повітрі в години пік, а роботодавців зобов'язали забезпечити дистанційну роботу там, де це можливо. За порушення штрафуватимуть на 2000 євро за кожного співробітника.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Еxpress.

Нова правила у Греції

За даними Національної метеорологічної служби Греції, небезпечна спека триватиме шість днів. На цьому тлі Міністерство праці оприлюднило нові правила, що зобов’язують зупиняти роботу з 12:00 до 17:00 у регіонах, де фіксуються надвисокі температури.

Обмеження стосуються низовинних районів таких регіональних одиниць, як:

  • Єврос (Суфлі)
  • Серрес (Серрес)
  • Лариса (Лариса)
  • Віотія (Аліартос)
  • Халкідікі (Полігірос)
  • Іматія (Верія)
  • Трикала
  • Фтіотида
  • Айтолоакарнанія
  • Іонічні острови
  • Східний Родос
  • Прибережні райони Коринфу, Арголіди, Аркадії, Лаконії та Мессінії.

У ці години заборонено виконання фізичних робіт на відкритому повітрі - на будівельних майданчиках, у зонах ремонту суден, при доставці товарів, зокрема на двоколісному транспорті, роликах та скейтбордах.

Дистанційна робота і винятки

Компанії повинні організувати дистанційний формат роботи, якщо це дозволяє специфіка діяльності. Робота служб доставки можлива лише за умови, що товари забирає клієнт самостійно або доставка здійснюється не на мопедах і велосипедах, а у транспорті з кондиціонером.

Водночас припинення роботи не стосується критичної інфраструктури - медичних установ, водо- й електропостачання, транспорту (морського, наземного, повітряного), за умови дотримання технічних і організаційних заходів безпеки.

Штрафи за порушення

Якщо компанія дозволить виконання забороненої роботи, вона отримає штраф - 2000 євро за кожного працівника, який працював у заборонені години.

Чи закриють Акрополь

На початку липня через спеку вже тимчасово закривали Акрополь - найвідомішу туристичну пам’ятку Греції. Чи станеться це знову, поки не підтверджено. Туристам радять стежити за оновленнями на офіційному сайті пам’ятки.

Хвиля спеки накриває Європу

Аномальна погода охопила й інші країни - Францію, Іспанію, Португалію, Італію, Туреччину та Хорватію. У багатьох регіонах зафіксовано лісові пожежі через "тепловий купол" гарячого повітря з Північної Африки.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш попереджає: подібні екстремальні погодні явища стають "новою нормою".

Раніше ми писали про те, що через аномальну спеку у Франції закрили школи.

Читайте також про те, що у Західній Європі зафіксовано найспекотніший червень за весь період спостережень. За даними європейського агентства Copernicus, температура минулого місяця перевищила середній показник за 1991-2020 роки на майже 3 градуси.

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