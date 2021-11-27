Штормовий вітер охопить всю Україну

Сьогодні, 27 листопада в Україн оголошено штормове попередження. Сильний вітер прогнозується у всіх областях країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

За інформацією синоптиків, вночі та вранці пориви вітру в країні сягатимуть 15-20 м/с, а на високогір'ї Карпат прогнозується до 25-30 м/с.

Рятувальники попереджають про 1 рівень небезпечності, жовтий.

Погода на сьогодні

Сьогодні в Україні очікуються помірні дощі, вдень на Правобережжі місцями невеликі дощі. В Карпатах мокрий сніг та дощ, температура протягом доби близько 0 градусів.

Температура вночі в середньому становитиме +1 +6 градусів, у східних областях від 0 -5 морозу, вдень +6 +8 тепла, на півдні до +15, а вночі +5+9, у північних областях +5+9, вночі +1+4, на заході +4 +9 градусів вдень, а вночі +2+5, у центрі країни вдень прогнозують +6+11, а вночі +2+5 градусів.