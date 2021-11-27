ru ua
Сб, 27 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Штормовий вітер охопить всю Україну

Новость на русском →
Україна, Субота 27 листопада 2021 09:41
Штормовий вітер охопить всю Україну Фото: штормовий вітер охопить всю Україну (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 27 листопада в Україн оголошено штормове попередження. Сильний вітер прогнозується у всіх областях країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За інформацією синоптиків, вночі та вранці пориви вітру в країні сягатимуть 15-20 м/с, а на високогір'ї Карпат прогнозується до 25-30 м/с.

Рятувальники попереджають про 1 рівень небезпечності, жовтий.

Погода на сьогодні

Сьогодні в Україні очікуються помірні дощі, вдень на Правобережжі місцями невеликі дощі. В Карпатах мокрий сніг та дощ, температура протягом доби близько 0 градусів.

Температура вночі в середньому становитиме +1 +6 градусів, у східних областях від 0 -5 морозу, вдень +6 +8 тепла, на півдні до +15, а вночі +5+9, у північних областях +5+9, вночі +1+4, на заході +4 +9 градусів вдень, а вночі +2+5, у центрі країни вдень прогнозують +6+11, а вночі +2+5 градусів.

Нагадаємо, в Україні через погіршення погоди без світла залишилися 126 населених пунктів у п'яти областях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Штормове попередження
NEWS
Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору
Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору
DAILY
Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує