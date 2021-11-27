Непогода обесточила 126 населенных пункта в трех областях Украины

В Украине из-за ухудшения погоды без света остались 126 населенных пунктов. Вследствие чего сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По состоянию на утро, 27 ноября в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) обесточены 126 населенных пунктов в 3 областях:

Напомним, сегодня в Украине будут дожди и сильный ветер на западе, юге, севере, востоке и частично в центре страны.

Добавим, на следующей неделе в столице ожидается снегопад.

Кроме того, в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в первый месяц зимы.