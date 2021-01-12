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Штормовой ветер и обвал скал: Грецию накрыло наводнение

Янина, Вторник 12 января 2021 12:21
Штормовой ветер и обвал скал: Грецию накрыло наводнение
Фото: наводнение в Греции (twitter com trtworld)
Автор: Анастасия Рокитна

В Греции произошло сильное наводнение. В результате этого произошел обвал скал, также в стране штормовой ветер.

Об этом сообщает Ekathimerini.

В результате непогоды затопило города Янина и Арта. Там работают спецмашины для очистки заблокированных водопропускных труб и борьбы с подтоплением.

В селе Теодориана на окраине Арты повреждены десятки домов, когда ветер со скоростью ветра 93,3 километра в час срывал черепицу и дымоходы.

Штормовая погода во вторник распространяется на юг и восток, принося ливни, молнии и сильный ветер на большую часть Ионического побережья Пелопоннеса и материковую Грецию, включая Афины и Салоники на севере, перед тем, как двигаться дальше на восток к островам Эгейского моря.

Напомним, на севере Испании сильный ливень привел к наводнению в городе Тафалья, в результате чего погиб минимум один человек - водитель, чью машину снесло водой.

Ранее сообщалось, что на Китай обрушился мощный ураган. Стихия обрушилась на провинцию Ляонин, в результате которой 190 человек получили ранения и шесть человек погибли.

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