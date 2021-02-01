Штормовой ветер и мокрый снег в ближайшие два дня. Какие регионы накроет непогода

Погода в Украине в ближайшие два дня значительно ухудшится. Синоптики предупредили о штормовом ветре и мокром снеге.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, в ближайшие двое суток в Украине ожидается снег и мокрый снег, на юге с дождем. Временами ожидается усиление ветра до 15-20 метров на секунду.

В понедельник, 1 февраля в центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях прогнозируется значительный мокрый снег и дождь, а также налипание мокрого снега и гололед.

Во вторник, 2 февраля, во большинстве областей без существенных осадков.

На дорогах, кроме юга, прогнозируется гололедица.

При этом 1-2 февраля прогнозируется снижение температуры ночью до -4 -10 градусов, в северной части - до -13 градусов. Днем ожидается небольшое потепление - до 0 -6 градусов. На юге и востоке страны температура ощутимо не изменится. Ночью ожидается около 0, а днем +2 +8 градусов.

Напомним, сегодня погода в Украине будет неоднородной. Днем местами снегопады и минусовая температура, но на юге и Левобережной части тепло и дожди.

Кроме того, 1 февраля на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей существует угроза схода лавин. Синоптики объявили третий уровень опасности.