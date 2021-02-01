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Штормовий вітер і мокрий сніг у найближчі два дні. Які регіони накриє негода

Автор: РБК-Україна

Погода в Україні в найближчі два дні значно погіршиться. Синоптики попередили про штормовий вітер і мокрий сніг.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, у найближчі дві доби в Україні очікується сніг та мокрий сніг, на півдні з дощем. Часом очікується посилення вітру до 15-20 метрів на секунду.

У понеділок, 1 лютого у центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях прогнозується значний мокрий сніг і дощ, а також налипання мокрого снігу та ожеледь.

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У вівторок, 2 лютого, у більшості областей без істотних опадів.
На дорогах, крім півдня, прогнозується ожеледиця.

При цьому 1-2 лютого прогнозується зниження температури вночі до -4 -10 градусів, у північній частині - до -13 градусів. Вдень очікується невелике потепління - до 0 -6 градусів. На півдні і сході країни температура відчутно не зміниться. Вночі очікується близько 0, вдень +2 +8 градусів.

Нагадаємо, сьогодні погода в Україні буде неоднорідною. Вдень місцями снігопади і мінусова температура, але на півдні і Лівобережної частини тепло і дощі.

Крім того, 1 лютого на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей існує загроза сходження лавин. Синоптики оголосили третій рівень небезпеки.

Прогноз погоди
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