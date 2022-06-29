Штормовий вітер, гроза, але до +35: прогноз погоди на сьогодні
В Україні погода сьогодні погіршиться, очікуються град, короткочасні дощі та грози зі шквалами. Проте температура повітря вдень підніметься до +35.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні вночі без опадів. Вдень в Україні, крім західних та східних областей, короткочасний дощ та гроза. У північних та центральних областях в окремих районах град та шквальний вітер швидкістю 15-20 м/с. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +16 +20, вдень +28 +31 градусів;
- на заході вночі +15 +19 градусів, а вдень +32 +35;
- у східних областях вночі +17 +19, вдень +28 +31 градусів;
- на півдні країни вночі +17 +19 градусів, а вдень +29 +32;
- у центральних областях вночі +18 +20, вдень +30 +32 градуси.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці вночі без опадів, вдень короткочасний дощ та гроза, а в деяких районах області град та сильний вітер 15-20 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +19 +21 градусів, а вдень піднімуться до +29 +31.
Нагадаємо, раніше синоптики оголошували штормове попередження на 29 червня.
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