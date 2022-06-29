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Штормовий вітер, гроза, але до +35: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Середа 29 червня 2022 07:00
Штормовий вітер, гроза, але до +35: прогноз погоди на сьогодні Фото: сьогодні погода в Україні погіршиться (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні погода сьогодні погіршиться, очікуються град, короткочасні дощі та грози зі шквалами. Проте температура повітря вдень підніметься до +35.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні вночі без опадів. Вдень в Україні, крім західних та східних областей, короткочасний дощ та гроза. У північних та центральних областях в окремих районах град та шквальний вітер швидкістю 15-20 м/с. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +16 +20, вдень +28 +31 градусів;
  • на заході вночі +15 +19 градусів, а вдень +32 +35;
  • у східних областях вночі +17 +19, вдень +28 +31 градусів;
  • на півдні країни вночі +17 +19 градусів, а вдень +29 +32;
  • у центральних областях вночі +18 +20, вдень +30 +32 градуси.

Штормовий вітер, гроза, але до +35: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці вночі без опадів, вдень короткочасний дощ та гроза, а в деяких районах області град та сильний вітер 15-20 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +19 +21 градусів, а вдень піднімуться до +29 +31.

Штормовий вітер, гроза, але до +35: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики оголошували штормове попередження на 29 червня.

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Погода в Україні Укргидометцентр
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