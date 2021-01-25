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Штормовой ветер и гололедица: погода в Киеве ухудшится

Киев, Понедельник 25 января 2021 17:23
Штормовой ветер и гололедица: погода в Киеве ухудшится
Фото: мужчина под зонтом (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Во вторник, 26 января, погода в Киеве ухудшится. В частности, ожидаются сильные порывы ветра и гололедица на дорогах.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, завтра в Киеве ожидаются порывы ветра до 15-20 метров на секунду. Синоптики объявили первый уровень опасности. Также на киевских дорогах ожидается гололедица.

Погода в Киеве 26 января будет облачной. Однако ночью и днем стоит ожидать небольшой дождь с переходом в снег. Температура ночью и днем будет в районе +​​2 +4 градусов.

Кроме того, в КГГА напомнили основные рекомендации специалистов, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:

  • все окна домов должны быть плотно закрыты, а на балконах и лоджиях необходимо убрать предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, в ближайшие дни снег ожидается на западе, севере, центре и юге Украины. В некоторых областях высота покрова достигнет 30 сантиметров.

Кроме того, 25 января в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность.

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