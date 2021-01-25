Штормовой ветер и гололедица: погода в Киеве ухудшится

Во вторник, 26 января, погода в Киеве ухудшится. В частности, ожидаются сильные порывы ветра и гололедица на дорогах.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Так, завтра в Киеве ожидаются порывы ветра до 15-20 метров на секунду. Синоптики объявили первый уровень опасности. Также на киевских дорогах ожидается гололедица.
Погода в Киеве 26 января будет облачной. Однако ночью и днем стоит ожидать небольшой дождь с переходом в снег. Температура ночью и днем будет в районе +2 +4 градусов.
Кроме того, в КГГА напомнили основные рекомендации специалистов, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:
Напомним, в ближайшие дни снег ожидается на западе, севере, центре и юге Украины. В некоторых областях высота покрова достигнет 30 сантиметров.
Кроме того, 25 января в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность.