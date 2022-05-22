Штормовой ветер и дожди: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 22 мая в Украине ожидаются сильные порывы ветра. При этом местами будут идти кратковременные дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня ночью в восточных, северо-восточных областях и Приазовье, днем в северных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/сек. Днем столбики термометров покажут +13 +15, а ночью +10 +12.
Напомним, вчера ураган, пришедший со стороны Германии, накрыл западные регионы Украины.
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