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Штормовой ветер и дожди: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Воскресенье 22 мая 2022 07:00
Штормовой ветер и дожди: прогноз погоды на сегодня Фото: сегодня ожидаются шквалы и кратковременные дожди (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 22 мая в Украине ожидаются сильные порывы ветра. При этом местами будут идти кратковременные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня ночью в восточных, северо-восточных областях и Приазовье, днем в северных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +11 +13, днем +14 +16 градусов;
  • на западе ночью +9 +13 градусов, а днем +14 +23;
  • в восточных областях ночью +12 +14, днем +17 +21 градусов;
  • на юге страны ночью +14 +17 градусов, а днем +21 +23;
  • в центральных областях ночью +11 +13, днем +15 +18 градусов.

Штормовой ветер и дожди: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/сек. Днем столбики термометров покажут +13 +15, а ночью +10 +12.

Штормовой ветер и дожди: прогноз погоды на сегодня

Напомним, вчера ураган, пришедший со стороны Германии, накрыл западные регионы Украины.

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