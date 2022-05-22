Штормовой ветер и дожди: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 22 мая в Украине ожидаются сильные порывы ветра. При этом местами будут идти кратковременные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня ночью в восточных, северо-восточных областях и Приазовье, днем в северных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +11 +13, днем +14 +16 градусов;

на западе ночью +9 +13 градусов, а днем +14 +23;

в восточных областях ночью +12 +14, днем +17 +21 градусов;

на юге страны ночью +14 +17 градусов, а днем +21 +23;

в центральных областях ночью +11 +13, днем +15 +18 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/сек. Днем столбики термометров покажут +13 +15, а ночью +10 +12.