Штормовий вітер та дощі: прогноз погоди на сьогодні
Сьогодні, 22 травня в Україні очікуються сильні пориви вітру. При цьому місцями йтимуть короткочасні дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні вночі у східних, північно-східних областях та Приазов'ї, вдень у північних областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +11 +13, вдень +14 +16 градусів;
- на заході вночі +9 +13 градусів, а вдень +14 +23;
- у східних областях вночі +12 +14, вдень +17 +21 градусів;
- на півдні країни вночі +14 +17 градусів, а вдень +21 +23;
- у центральних областях вночі +11 +13, вдень +15 +18 градусів.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Вдень стовпчики термометрів покажуть +13 +15, а вночі +10 +12.
Нагадаємо, вчора ураган, який прийшов з боку Німеччини, накрив західні регіони України.
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