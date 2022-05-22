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Штормовий вітер та дощі: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Неділя 22 травня 2022 07:00
Штормовий вітер та дощі: прогноз погоди на сьогодні Фото: сьогодні очікуються шквали та короткочасні дощі (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 22 травня в Україні очікуються сильні пориви вітру. При цьому місцями йтимуть короткочасні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні вночі у східних, північно-східних областях та Приазов'ї, вдень у північних областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +11 +13, вдень +14 +16 градусів;
  • на заході вночі +9 +13 градусів, а вдень +14 +23;
  • у східних областях вночі +12 +14, вдень +17 +21 градусів;
  • на півдні країни вночі +14 +17 градусів, а вдень +21 +23;
  • у центральних областях вночі +11 +13, вдень +15 +18 градусів.

Штормовий вітер та дощі: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Вдень стовпчики термометрів покажуть +13 +15, а вночі +10 +12.

Штормовий вітер та дощі: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, вчора ураган, який прийшов з боку Німеччини, накрив західні регіони України.

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