Штормовой ветер и дожди в последние дни весны: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 30 мая остается холодной, идут сильные дожди. Температура воздуха днем колеблется от +13 до +19.

Прогноз во всех областях

В западных областях температура воздуха днем составит +13+17, а ночью +8+12. На севере стране днем будет +16+18, а ночью +10+13. На востоке страны немного теплее, днем +18+21, а ночью +12+15. В центральных областях температура воздуха днем составит +16+19, а ночью +10+13. На юге страны днем будет +16+19, а ночью +10+13.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня снова дожди. Температура воздуха днем составит +16+18, а ночью +12+14.

Напомним, в последние выходные мая, который проходит, нашу страну будет заливать дождями, из-за того, что на территорию Украины снова идет циклон.

Отметим, что днем ранее погода в Одессе резко ухудшилась из-за сильного ливня, в результате которого затопило Приморске и Балковскую улицы.