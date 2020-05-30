Штормовий вітер та дощі в останні дні весни: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 30 травня лишається холодною, йдуть сильні дощі. Температура повітря вдень коливається від +13 до +19.

Прогноз у всіх областях

У західних областях температура повітря вдень складе +13+17, а вночі +8+12. На півночі країні вдень буде +16+18, а вночі +10+13. На сході країни трохи тепліше, вдень +18+21, а вночі +12+15. У центральних областях температура повітря вдень складе +16+19, а вночі +10+13. На півдні країни вдень буде +16+19, а вночі +10+13.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні знову дощі. Температура повітря вдень складе +16+18, а вночі +12+14.

Нагадаємо, в останні вихідні травня, що минає, нашу країну буде заливати дощами, через те, що на територію України знову йде циклон.

Зазначимо, днем раніше погода в Одесі різко погіршилася через сильну зливу, в результаті якої затопило Приморську і Балківську вулиці.