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Штормовое предупреждение: где будут ливни

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики Украины объявили штормовое предупреждение на завтра. Четыре области, как ожидается, накроют ливни.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Завтра в западных областях грозы, шквалы 15-20 м/с.

Значительные дожди прогнозируют во Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях (I уровень опасности, желтый).

Более слабые дожди будут в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черновицкой областях.

Напомним, синоптики УкрГидрометцентра дали прогноз погоды на сегодня.

Кроме того, сообщалось, что погода в Украине в ближайшие сутки ожидается неблагоприятная в нескольких областях. Синоптики прогнозируют грозы и дожди, а также усиление ветра.

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