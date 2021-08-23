Штормовое предупреждение: где будут ливни

Синоптики Украины объявили штормовое предупреждение на завтра. Четыре области, как ожидается, накроют ливни.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Завтра в западных областях грозы, шквалы 15-20 м/с.
Значительные дожди прогнозируют во Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях (I уровень опасности, желтый).
Более слабые дожди будут в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черновицкой областях.
Напомним, синоптики УкрГидрометцентра дали прогноз погоды на сегодня.
Кроме того, сообщалось, что погода в Украине в ближайшие сутки ожидается неблагоприятная в нескольких областях. Синоптики прогнозируют грозы и дожди, а также усиление ветра.