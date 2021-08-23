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Штормове попередження: де будуть зливи

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики України оголосили штормове попередження на завтра. Чотири області, як очікується, накриють зливи.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Завтра в західних областях грози, шквали 15-20 м/с.

Значні дощі прогнозують у Львівській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях (I рівень небезпечності, жовтий).

Слабші дощі будуть в Київській, Чернігівській, Вінницькій, Чернівецькій областях.

Нагадаємо, синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на сьогодні.

Крім того, повідомлялось, що погода в Україні найближчої доби очікується несприятлива в декількох областях. Синоптики прогнозують грози та дощі, а також посилення вітру.

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