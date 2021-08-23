Штормове попередження: де будуть зливи

Синоптики України оголосили штормове попередження на завтра. Чотири області, як очікується, накриють зливи.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Завтра в західних областях грози, шквали 15-20 м/с.
Значні дощі прогнозують у Львівській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях (I рівень небезпечності, жовтий).
Слабші дощі будуть в Київській, Чернігівській, Вінницькій, Чернівецькій областях.
Нагадаємо, синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на сьогодні.
Крім того, повідомлялось, що погода в Україні найближчої доби очікується несприятлива в декількох областях. Синоптики прогнозують грози та дощі, а також посилення вітру.