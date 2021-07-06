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Штормовое предупреждение: где будет ливень

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики объявили штормовое предупреждение в южных, восточных и центральных областях. В восточных регионах будет ливень.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня в южной части, восточных и центральных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20м/с.

В южных, днем и в восточных областях местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

Отметим, сегодня дожди во всех областях. Исключением является Закарпатская область, там ожидается сухая погода.

Напомним, в Украину вернется адская жара с 8 июля. С этого дня грозовые дожди покинут страну.

Ранее сообщалось, что погода в Украине в ближайшие две недели продемонстрирует неустойчивость синоптической ситуации, разные регионы будут охватывать то волны похолодания, то наоборот - термометры начнут подскакивать до +35 градусов, а затем снова "упадут".

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