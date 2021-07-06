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Штормове попередження: де буде злива

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики оголосили штормове попередження у південних, східних та центральних областях. У східних регіонах буде злива.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні у південній частині, східних та центральних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20м/с.

У південних, вдень і у східних областях місцями значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий).

Зазначимо, сьогодні дощі у всіх областях. Виключенням є Закарпатська область, там очікується суха погода.

Нагадаємо, в Україну поверниться пекельна спека з 8 липня. З цього дня грозові дощі покинуть країну.

Раніше повідомлялось, що погода в Україні в найближчі два тижні продемонструє нестійкість синоптичної ситуації, різні регіони будуть охоплювати то хвилі похолодання, то навпаки - термометри почнуть підскакувати до +35 градусів, а потім знову "впадуть".

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