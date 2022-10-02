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Штормовий вітер та дощі: прогноз погоди в Україні на сьогодні

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Україна, Неділя 02 жовтня 2022 07:00
Штормовий вітер та дощі: прогноз погоди в Україні на сьогодні Фото: погода в Україні 2 жовтня погіршиться (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні сьогодні, 2 жовтня погіршиться. Очікуються дощі та шквальний вітер на Правобережжі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в країні хмарно з проясненнями. Часом дощ, вночі у західних і північних областях, а вдень на Лівобережжі, крім Луганської області, місцями значний дощ. Подекуди гроза.

При цьому прогнозують південний вітер з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, а вдень на Правобережжі пориви 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів в середньому вночі становитимуть +9 +14, а вдень +13 +18 градусів. При цьому у південній частині та східних областях вночі буде +12 +17, а вдень +18 +23 градуси.

На високогір'ї Карпат впродовж доби +4 +9 градусів, а в Криму до +26.

Погода в Києві

Сьогодні в Києві та області хмарно з проясненнями. Часом дощ, вночі по області місцями значні опади.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, а вдень пориви 15-20 м/с.

Температура повітря у Києві вночі становитиме +10 +12, вдень підніметься до близько +15 градусів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, якою буде погода в Україні в жовтні.

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