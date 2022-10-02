Штормовой ветер и дожди: прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Украине сегодня, 2 октября ухудшится. Ожидается дождь и шквальный ветер на Правобережье страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в стране облачно с прояснениями. Временами дождь, ночью в западных и северных областях, а днем на Левобережье, кроме Луганской области, местами сильный дождь. Местами гроза.

При этом прогнозируют южный ветер с переходом на северо-западный 7-12 м/с, а днем на Правобережье порывы 15-20 м/с.

Столбики термометров в среднем ночью составят +9 +14, а днем +13 +18 градусов. При этом в южной части и восточных областях ночью будет +12 +17, а днем +18 +23 градуса.

На высокогорье Карпат в течение суток +4 +9 градусов, а в Крыму до +26.

Погода в Киеве

Сегодня в Киеве и области облачно с прояснениями. Временами дождь, ночью по области местами сильные осадки.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, а днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в Киеве ночью составит +10 +12, днем поднимется до +15 градусов.

Напомним, ранее стало известно, какой будет погода в Украине в октябре.

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