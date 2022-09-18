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Шторм заставил врага минимизировать корабельную группировку и количество "Калибров" в Черном море

Фото: В Черном море сейчас находится один российский корабль-носитель "Калибров" (Скриншот из видео)
Автор: Олег Васкив

В Черном море в настоящее время находится одно российское судно-носитель "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 8 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

Наши военные отметили, что шторм заставил врага минимизировать свою корабельную группировку до 6 единиц. Суда россиян укрываются вдоль южного побережья Крыма.

"На боевом дежурстве оставлен один корабль-носитель 8 "Калибров" и 3 ВДК", - указали в ОК "Юг".

Украинские воины подчеркнули, что угрозы враждебной активности никуда не исчезли, и призвали:

  • без промедления реагировать на сигналы об опасности;
  • находиться в укрытиях до окончания тревоги;
  • при целесообразности соблюдать правило двух стен.

Напомним, ВСУ продолжают наносить мощные удары по российским оккупантам на Южнобужском направлении. Враг терпит потери каждый день.

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Черное мореВойна России против Украины