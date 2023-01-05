Шторм та мороз. У Карпатах сьогодні вирує негода

У Карпатах сьогодні, 5 січня, вирує негода. На високогір'ї сильний вітер, туман та мороз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

"Станом на 10:00, 05.01.2023 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, вітер західний, 18 м/с., пориви до 24 м/с., температура повітря -6 градусів", - йдеться у повідомленні.

Фото: на горі Піп Іван вирує шторм (facebook.com/chornogora.rescue112)

Нагадаємо, сьогодні в Україні різко погіршиться погода. Синоптики попереджають, що країну накриє циклон на Axel, який принесе опади та морози.

Також зазначимо, що жителів Києва та області попередили про сильні пориви вітру сьогодні, які можуть призвести до погіршення руху транспорту.

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