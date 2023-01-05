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Шторм и мороз. В Карпатах сегодня бушует непогода

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Ивано-Франковская область, Четверг 05 января 2023 11:24
Шторм и мороз. В Карпатах сегодня бушует непогода Фото: в Карпатах сегодня бушует шторм (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

В Карпатах сегодня, 5 января, бушует непогода. На высокогорье сильный ветер, туман и мороз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 10:00, 05.01.2023 на горе Пип Иван Черногорский облачно, туман, ветер западный, 18 м/с, порывы до 24 м/с, температура воздуха -6 градусов", - говорится в сообщении.

Шторм и мороз. В Карпатах сегодня бушует непогода

Фото: на горе Пип Иван бушует шторм (facebook.com/chornogora.rescue112)

Напомним, сегодня в Украине резко ухудшится погода. Синоптики предупреждают, что страну накроет циклон Axel, который принесет осадки и морозы.

Также отметим, что жителей Киева и области предупредили о сильных порывах ветра, которые могут привести к ухудшению движения транспорта.

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