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Шторм "Нана" усилился до урагана у берегов Центральной Америки

Автор: Андрей Козловский

Новый тропический шторм Нана, который сформировался у берегов Центральной Америки, усилился до урагана. Он движется на запад со скоростью 26 км/час.

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Об этом свидетельствуют данные Национального центра по наблюдению за ураганами США.

Американский центр предполагает, что ураган накроет город Белиз, расположенный в одноименном государстве на побережье Центральной Америки. Сейчас его скорость порывов ветра составляет 33 м/с, что соответствует первой категории по шкале ураганов Саффира - Симпсона.

Напомним, количество погибших в результате урагана "Лаура" в штате Луизиана возросло до 16 человек.

Также РБК-Украина писало, что в США ураган первой категории Исаиас достался побережья штата Северная Каролина и накрыл жилые кварталы Оушн-Айл-Бич.

Кроме того, на севере Мексики из-за урагана "Ханна" погибли четыре человека, еще шестеро считаются пропавшими без вести.

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