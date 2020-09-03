Шторм "Нана" посилився до урагану біля берегів Центральної Америки

Новий тропічний шторм Нана, який сформувався біля берегів Центральної Америки, посилився до урагану. Він рухається на захід зі швидкістю 26 км/год.

Про це свідчать данні Національного центру зі спостереження за ураганами США.

Американський центр передбачає, що ураган накриє місто Беліз, розташований в однойменній державі на узбережжі Центральної Америки. Наразі його швидкість поривів вітру становить 33 м/с, що відповідає першій категорії за шкалою ураганів Саффіра - Сімпсона.

Нагадаємо, кількість загиблих в результаті урагану "Лаура" у штаті Луїзіана зросла до 16 осіб.

Також РБК-Україна писало, що у США ураган першої категорії Ісаіас дістався узбережжя штату Північна Кароліна і накрив житлові квартали Оушн-Айл-Біч.

Крім того, на півночі Мексики через ураган "Ханна" загинули чотири людини, ще шестеро вважаються зниклими безвісти.