Шторм на Мадагаскарі: кількість жертв збільшилася, без будинку залишилися тисячі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News .

За даними Національного управління з управління ризиками та стихійними лихами Мадагаскару, понад 72 000 людей постраждали від циклону Батсірай. Ще понад 62 000 людей були змушені покинути свої будинки в результаті стихії. Жертвами шторму стали щонайменше 27 осіб. Відомо, що серед загиблих троє дітей віком до 12 років.

Від урагану постраждали сотні шкіл, в результаті чого близько 9 271 дитини не відвідували школу. Циклон також пошкодив різну інфраструктуру, в тому числі не менше 17 доріг і 17 мостів. У деяких містах були перебої з подачею електроенергії та води.