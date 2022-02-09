ru ua
Ср, 09 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Шторм на Мадагаскарі: кількість жертв збільшилася, без будинку залишилися тисячі

Новость на русском →
Африка, Середа 09 лютого 2022 02:03
Шторм на Мадагаскарі: кількість жертв збільшилася, без будинку залишилися тисячі Фото: зростає кількість жертв через шторм на Мадагаскарі (twitter.com/UNOCHA_ROSEA)
Автор: Наталья Скороход

В результаті шторму на Мадагаскарі загинули понад 20 осіб. Тисячі людей залишилися без будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

За даними Національного управління з управління ризиками та стихійними лихами Мадагаскару, понад 72 000 людей постраждали від циклону Батсірай. Ще понад 62 000 людей були змушені покинути свої будинки в результаті стихії. Жертвами шторму стали щонайменше 27 осіб. Відомо, що серед загиблих троє дітей віком до 12 років.

Від урагану постраждали сотні шкіл, в результаті чого близько 9 271 дитини не відвідували школу. Циклон також пошкодив різну інфраструктуру, в тому числі не менше 17 доріг і 17 мостів. У деяких містах були перебої з подачею електроенергії та води.

Циклон Батсірай обрушився на Мадагаскар пізно ввечері в суботу. Пориви вітру досягали до 143 миль на годину. У неділю циклон пронісся над центральною і Південною частинами. У понеділок він вщух і повернувся в море, але приніс дощі.

Нагадаємо, що циклон залишив жителів Мадагаскару без електрики. Він зривав дахи будинків і валяв дерева.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Україна отримає від Британії ракети, які дозволять протистояти Росії на морі, - посол
Україна отримає від Британії ракети, які дозволять протистояти Росії на морі, - посол
DAILY
Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка