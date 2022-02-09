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Шторм на Мадагаскаре: число жертв превысило 100 человек

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Мадагаскар, Среда 09 февраля 2022 23:02
Шторм на Мадагаскаре: число жертв превысило 100 человек Фото: в результате шторма на Мадагаскаре погибло более 100 человек (twitter.com/unocha_rosea)
Автор: Анна Полисученко

Увеличилось количество жертв в результате тропического циклона Батсираи на острове Мадагаскар. Погиб по меньшей мере 101 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Madagascar Tribune.

По информации от депутата округа Иконго Жана Брюнеля Разафинциандраофы, люди погибли в пяти коммунах. Расположенный на востоке острова округ Иконго первым принял удар циклона четыре дня назад. Большинство людей погибли в результате обрушения домов из-за шквалистых ветров и оползней. Здания были буквально снесены со склонов гор.

В распоряжение центральных властей до сих пор не поступили соответствующим образом оформленные документы обо всех погибших в округе Иконго.

Ранее мы писали, что в результате шторма на Мадагаскаре погибло более 20 человек, без дома остались тысячи.

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