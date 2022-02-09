Шторм на Мадагаскарі: кількість жертв перевищила 100 осіб

Збільшилася кількість жертв в результаті тропічного циклону Батсіраї на острові Мадагаскар. Загинула щонайменше 101 людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Madagascar Tribune .

За інформацією від депутата округу Іконго Жана Брюнеля Разафінціандраофи, люди загинули в п'яти комунах. Розташований на сході острова округ Іконго першим прийняв удар циклону чотири дні тому. Більшість людей загинули в результаті обвалення будинків через шквалисті вітри і зсуви. Будівлі були буквально знесені зі схилів гір.

У розпорядження центральної влади досі не надійшли відповідним чином оформлені документи про всіх загиблих в окрузі Іконго.