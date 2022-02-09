ru ua
Чт, 10 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Шторм на Мадагаскарі: кількість жертв перевищила 100 осіб

Новость на русском →
Мадагаскар, Середа 09 лютого 2022 23:02
Шторм на Мадагаскарі: кількість жертв перевищила 100 осіб Фото: в результаті шторму на Мадагаскарі загинуло понад 100 осіб (twitter.com/unocha_rosea)
Автор: Анна Полисученко

Збільшилася кількість жертв в результаті тропічного циклону Батсіраї на острові Мадагаскар. Загинула щонайменше 101 людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Madagascar Tribune.

За інформацією від депутата округу Іконго Жана Брюнеля Разафінціандраофи, люди загинули в п'яти комунах. Розташований на сході острова округ Іконго першим прийняв удар циклону чотири дні тому. Більшість людей загинули в результаті обвалення будинків через шквалисті вітри і зсуви. Будівлі були буквально знесені зі схилів гір.

У розпорядження центральної влади досі не надійшли відповідним чином оформлені документи про всіх загиблих в окрузі Іконго.

Раніше ми писали, що в результаті шторму на Мадагаскарі загинуло понад 20 осіб, без будинку залишилися тисячі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мадагаскар
NEWS
Росія зрозуміла посил про санкції у разі вторгнення в Україну, - Шольц
Росія зрозуміла посил про санкції у разі вторгнення в Україну, - Шольц
DAILY
Ембарго від Лукашенка. Що чекає Україну без енергоресурсів Білорусі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ембарго від Лукашенка. Що чекає Україну без енергоресурсів Білорусі