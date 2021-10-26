ru ua
Вт, 26 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Шторм у Каліфорнії знеструмив сотні тисяч будинків, але допоміг погасити лісові пожежі

Новость на русском →
Вівторок 26 жовтня 2021 15:23
Шторм у Каліфорнії знеструмив сотні тисяч будинків, але допоміг погасити лісові пожежі Фото: шторм у Каліфорнії знеструмив сотні тисяч будинків, але допоміг погасити лісові пожежі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Шторм у Північній Каліфорнії допоміг повністю ліквідувати лісові пожежі. Втім, внаслідок негоди загинули двоє людей, близько 380 тисяч будинків й підприємств були знеструмлені.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Associated Press News.

Зазначається, що двоє людей загинули внаслідок падіння дерева на автомобіль.

Загалом, Північна Каліфорнія постраждала через повені, зсуви, снігопади й сильні пориви вітру. У штаті Невада декілька автомагістралей були зачинені, а в округах Колуса та Йоло дороги були заблоковані.

Попри низку наслідків, шторм допоміг погасити одні з найбільших в історії штату лісові пожежі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Калифорния Пожежа
NEWS
До кінця тижня "червоних" зон може бути вже 13. Чи чекає на Україну повний локдаун
До кінця тижня "червоних" зон може бути вже 13. Чи чекає на Україну повний локдаун
DAILY
Війна в мережі. Як Україна створює кібервійська і хто їхня головна ціль
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Війна в мережі. Як Україна створює кібервійська і хто їхня головна ціль