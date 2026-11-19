У високогір'ї Карпат сьогодні, 19 листопада, зафіксовано штормову погоду - пориви західного вітру сягають 28 м/с, спостерігається густий туман, температура повітря знизилася до -3 градусів, а через високу вологість відбувається обледеніння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook.
Штормовий вітер: Станом на 08:00 ранку 19 листопада швидкість західного вітру на горі Піп Іван становить 28 м/с.
Температура та видимість: На вершині тримається хмарна погода з туманом, стовпчики термометрів опустилися до -3 °C.
Обледеніння: Через поєднання мінусової температури та високої вологості у високогір'ї фіксують активне обледеніння.
За даними рятувальників, станом на 08:00 19 листопада погодні умови на горі Піп Іван Чорногірський суттєво ускладнилися. На вершині оголосили штормове попередження.
У повідомленні зазначається, що наразі на горі хмарно та туманно, дме сильний західний вітер швидкістю 28 метрів за секунду. Температура повітря становить 3 градуси морозу.
Крім того, через високу вологість повітря на високогір'ї відбувається обледеніння.